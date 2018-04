Brief im Wortlaut: Das schreibt der neue Deutsche-Bank-Chef an die Mitarbeiter

Das Amt, das ich nun antrete, betrachte ich mit viel Respekt, seit ich 1989 als Auszubildender bei der Deutschen Bank begann. Seither habe ich mit viel Leidenschaft – nur unterbrochen durch zwei Jahre bei einem Wettbewerber – für diese großartige Institution gearbeitet. Ganz gleich ob in meiner Zeit in der Filiale Bielefeld oder in Hamburg, als Junior-Firmenkundenbetreuer in Toronto, als Kreditleiter in Japan oder während meiner sechs Jahre als Risikomanager in London – es hat mich immer stolz gemacht, für diese eine, unsere Deutsche Bank zu arbeiten, und so ist es bis heute.