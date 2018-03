Brief zum Tode Ulrich Schröders: KfW-Chef Bräunig würdigt seinen verstorbenen Vorgänger

Am Ende war der Krebs stärker. Ende vergangenen Jahres legte Schröder sein Amt als KfW-Chef aus gesundheitlichen Gründen nieder. „Wer mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist“, schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. Am Sonntag starb er im Alter von 66 Jahren. Ein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.