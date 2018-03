Britische Banken : Standard Chartered zeigt Stärke

London/Hongkong

Die britische Großbank Standard Chartered nimmt nach einem teuren Konzernumbau ihre Dividendenzahlungen wieder auf. 2017 versechsfachte das Institut den Vorsteuergewinn auf 2,41 Milliarden Dollar von 409 Millionen im Vorjahr, wie die stark in Asien vertretene Bank am Dienstag mitteilte. Die Aktien legten in London 1,7 Prozent zu.