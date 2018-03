Britische Großbank: Aktivistischer US-Investor steigt bei Barclays ein

Bramson wird sich Staleys Strategie genau angucken. Laut „Financial Times“ hat er sich bereits mit Mitgliedern des Verwaltungsrats getroffen. Der gebürtige Brite, der seit Jahrzehnten in New York lebt, ist bereits der zweite Großinvestor, der auf Barclays setzt. Ende vergangenen Jahres hatte der US-Hedgefonds Tiger Global Anteile für eine Milliarde Dollar gekauft. Bramson hat den Ruf, sich aktiv in die Unternehmensführung einzumischen. Bislang hatte er jedoch nur in kleinere Finanzfirmen investiert.