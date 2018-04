Britische Großbank : Barclays rutscht wegen Rechtskosten in die roten Zahlen

Bereinigt um diese Belastungen legte der Vorsteuergewinn dank niedrigerer Kosten für faule Kredite um ein Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund zu. In der seit langem schwächelnden Investmentbank verbesserte sich die Lage etwas. Die Bank schöpft neue Hoffnung, hier voranzukommen. Sie kündigte am Donnerstag an, das Büro in Australien wieder zu eröffnen – zwei Jahre, nachdem Barclays sich weitgehend aus dem Investmentbanking in Asien-Pazifik zurückgezogen hatte.