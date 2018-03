Britische Großbank : Barclays zahlt Frauen 73 Prozent weniger Bonus

Die Vorsitzende des Finanzausschusses, die konservative Abgeordnete Nicky Morgan, nannte die Zahlen „schockierend“. Schließlich schreibe man das Jahr 2018. Die Bank erklärte den Unterschied damit, dass Männer überdurchschnittlich in höheren, besser bezahlten Positionen arbeiteten. Frauen hingegen arbeiteten häufiger in niedrigeren Positionen und in Teilzeit. Für die gleiche Arbeit gebe es jedoch das gleiche Gehalt für Männer und Frauen.