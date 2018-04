Britische Großbank: Das HSBC-Reich soll weiter schrumpfen

Gulliver hatte in seinen sieben Jahren an der Spitze rund 100 Unternehmungen weltweit aufgegeben und die Mitarbeiterzahl dadurch um 100.000 reduziert. Zugleich hatte er das Geschäft in den Wachstumsmärkten in Asien ausgebaut. Trotz der Verschlankung ist die HSBC immer noch weitverzweigt: Sie hat 3900 Vertretungen und beschäftigt 229.000 Mitarbeiter weltweit. Mit einer Bilanzsumme von 2,5 Billionen Dollar ist sie Europas größte Bank.