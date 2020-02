Britische Großbank: HSBC streicht laut Insidern zahlreiche Managerjobs

Interimschef Noel Quinn will am 18. Februar Pläne für einen Umbau bei Europas größtem Geldhaus vorstellen. Das Institut kämpft wie andere europäische Banken mit niedrigen Zinsen, zudem machen ihm der Brexit und die Ausbreitung des Coronavirus zu schaffen. HSBC erwirtschaftet fast 90 Prozent der Gewinne in Asien, wo das Virus besonders stark grassiert. Ökonomen erwarten deswegen ein nachlassendes Wirtschaftswachstum in China.