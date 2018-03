Britische Großbank: Lloyds erzielt bestes Ergebnis seit 2006

Bis 2020 will die Bank 70 Prozent ihrer Prozesse digitalisieren und ihre Kostenquote in den niedrigen 40er-Prozent-Bereich drücken. Für die Digitalisierung und die Belegschaft plant die Bank drei Milliarden Pfund an strategischen Investitionen. Am Filialnetz wolle man festhalten, erklärte Lloyds.