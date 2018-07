Britische Großbank: Lloyd's setzt wohl bei Brexit auch auf Frankfurt

Deshalb benötige Lloyds eine zweite Tochtergesellschaft in der EU, die den Handel mit Euro-Anleihen betreibt, sagte der Insider. Diese werde wohl in Frankfurt angesiedelt. Eine dritte Gesellschaft solle sich um die Abwicklung der Versicherungssparte Scottish Widows kümmern, die kein Neugeschäft mehr macht. Kunden von Scottish Widows sind auch in der EU-27 angesiedelt.