Britische Großbank: Royal Bank of Scotland verdreifacht Gewinn

LondonDer Konzernumbau hat der Royal Bank of Scotland (RBS) einen Gewinnsprung beschert. Zudem profitierten die Briten von gesunkenen Kosten für Rechtsstreitigkeiten. Das Ergebnis vor Steuern verdreifachte sich auf 792 Millionen Pfund (912 Millionen Euro) von 259 Millionen vor Jahresfrist, wie das in der Finanzkrise verstaatlichte Institut am Freitag mitteilte.