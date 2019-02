 Britische Großbank: Standard Chartered wird auf Profit getrimmt

Um dieses Ziel zu erreichen, will sich die Bank aus Geschäften wie dem Schiffsleasing zurückziehen, die wenig abwerfen. Die indonesische Tochter PT Bank Permata Tbk wird nicht mehr zum Kerngeschäft gezählt und könnte verkauft werden. Am Markt ist der 45-prozentige Anteil von Standard Chartered an dem Institut aktuell 835 Millionen Dollar wert. Die Kosten, die 2018 um zwei Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar stiegen, will das Geldhaus um 700 Millionen senken.