Britische Notenbank: Ökonomen rechnen erst für August mit Zinserhöhung der Bank von England

LondonNach den jüngsten Signalen der britischen Notenbank schließen fast alle Ökonomen für die Sitzung am Donnerstag eine Leitzinserhöhung aus und stellen sich mehrheitlich erst für August darauf ein. Das ergab eine am Mittwoch vorgelegte Reuters-Umfrage. Demnach rechnen nur drei der 62 Teilnehmer damit, dass der geldpolitische Schlüsselsatz von derzeit 0,5 Prozent bereits am Donnerstag um einen Viertelpunkt angehoben wird.