Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft der Eurozone auf Augenhöhe mit USA

BrüsselDie Wirtschaft in der Euro-Zone wächst im Gleichschritt mit Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Euro-Ländern stieg zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit ist der Währungsraum beim Wachstum auch auf Augenhöhe mit den USA, die exakt im selben Tempo zulegten. Im Sommer hatte das BIP in der Euro-Zone noch 0,7 Prozent betragen.