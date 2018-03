Buchmesse Leipzig : Welche Wirtschaftsbücher sich lohnen – und welche nicht

Marx für die Sakko-Tasche: Kurz, bündig, klein und leicht – so kommt die Biografie von Wilfried Nippel daher. In „Karl Marx“ (C.H. Beck Wissen) bekommt der emeritierte Professor für Alte Geschichte an der Humboldt-Uni-Berlin so ziemlich alles unter, was man an Fakten über den Vordenker des Kommunismus wissen muss.