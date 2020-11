Buchverlag: Bertelsmann erhält Zuschlag für US-Verlag von Stephen King

Vorige Woche hat Penguin Random House den ersten Band der Memoiren des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama („A Promised Land“) auf den Markt gebracht. Insgesamt erschien das Buch zeitgleich in 26 Sprachen, allein in den USA mit einer Erstauflage von drei Millionen Exemplaren. Mit der Familie Obama hat Bertelsmann gute Erfahrung gemacht. Das Buch „Becoming“ von der früheren First Lady der USA, Michelle Obama, wurde zu einem der größten Bestseller der vergangenen Jahre.