Bundesagentur für Arbeit: Jobvermittler erwarten bis Jahresende einen starken Arbeitsmarkt

NürnbergJobvermittler erwarten auch bis Jahresende eine gute Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In den kommenden drei Monaten sei mit moderaten Rückgängen der Arbeitslosigkeit zu rechnen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.