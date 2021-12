Bundesbank: Ampel-Regierung will Bundesbank-Chefposten zeitnah vergeben

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will zeitnah den Chefposten bei der Bundesbank verteilen. „Die Bundesregierung wird sich damit kurzfristig beschäftigen“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe dabei das Vorschlagsrecht. Die Frage solle allerdings einvernehmlich innerhalb der Ampel-Regierung geklärt werden.