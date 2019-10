Bundesbank-Daten: Deutsche Geldhäuser im August mit mehr als 18 Milliarden Euro in Türkei engagiert

Die deutschen Kreditinstitute sind in der Türkei laut Bundesbank mit hohen Summen engagiert. Wegen des Militäreinsatzes gegen eine Kurden-Miliz in Nordsyrien steht das Land massiv in der Kritik. Die Bundesregierung will bei einem weiteren türkischen Vormarsch auch eine Einschränkung der Exportkredit-Bürgschaften prüfen.