Bundesbank : Digitaler Euro würde das Risiko eines Bank Runs vergrößern

Die Bundesbank hält einen möglichen Ansturm auf die Bankschalter in Krisenzeiten für ein erhebliches Risiko, sollte es zur Einführung eines digitalen Euros kommen. „Die Folge könnte eine Destabilisierung des gesamten Finanzsystems sein“, warnte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz am Dienstag in einer online gehaltenen Rede für eine Finanzveranstaltung.