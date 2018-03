Bundesbank-Monatsbericht: Bargeld wird beliebter und beliebter

Banken müssen für Einlagen, die sie über Nacht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken, einen Strafzins zahlen. Seit März 2016 liegt dieser bei minus 0,4 Prozent. Halten die Banken stattdessen Bargeld, so vermeiden sie den Negativzins. „Trotz der saisonalen Schwankungen ist ersichtlich, dass die Kassenbestände der Kreditinstitute seit 2016 auffällig ansteigen“, so die deutsche Notenbank. Die Hortungsbestände in Deutschland beliefen sich nach der Schätzung Ende 2016 auf 150 Milliarden Euro. Hierbei ist jedoch kein besonderer Anstieg seit Einführung der Negativzinsen erkennbar.