Bundesbank-Präsident: Weidmann unterstreicht deutschen Anspruch auf EZB-Chefposten

FrankfurtBundesbank-Präsident Jens Weidmann hat den grundsätzlichen Anspruch Deutschlands unterstrichen, bei der Wahl des EZB-Chefs auch einmal zum Zuge zu kommen. „Es wäre sicherlich schlecht, wenn der Eindruck entstünde, dass es bestimmte Nationalitäten gibt, die von der EZB-Präsidentschaft grundsätzlich ausgeschlossen sind“, sagte Weidmann am Sonntag beim Tag der offenen Tür in der Bundesbank-Zentrale in Frankfurt. Dass würde aus seiner Sicht das Vertrauen in die Geldpolitik untergraben.