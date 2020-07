Bundesbank-Umfrage: Deutsche horten nur wenig Bargeld zu Hause

Für die Studie wurden 2018 zwischen Januar und April 2000 Menschen befragt, die mittels eines Zufallsverfahrens ermittelt wurden. Die Ergebnisse sind laut Bundesbank repräsentativ für die Gesamtbevölkerung über 18 Jahren. In Deutschland spielt anders als in manchen nordeuropäischen Ländern wie Schweden und Norwegen Bargeld immer noch eine große Rolle. Zwar ändert sich auch in Deutschland das Zahlungsverhalten. So nimmt beispielsweise das bargeldlose Zahlen per Karte zu. Die Veränderungen vollzogen sich in den vergangenen Jahren aber nur langsam.