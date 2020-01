Bundesbank-Umfrage: Kontaktloses Zahlen mit EC-Karte ist auf dem Vormarsch

„Auch das Bezahlen per Smartphone ist an den Ladenkassen mittlerweile üblich“, sagte Balz. Am bekanntesten sei die mobile Bezahllösung der Sparkassen und der Genossenschaftsbanken gefolgt von Google Pay, Apple Pay und Payback Pay. Am häufigsten beim Einkauf an der Kasse genutzt werde Payback Pay gefolgt von der Sparkassen-Lösung.