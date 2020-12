Bundesbank-Vorstand: 2021 wird „hartes Jahr“ für deutsche Geldhäuser

Die Bundesbank sieht die deutschen Geldhäuser angesichts steigender Kreditausfälle in der Coronakrise vor einem Härtetest. Zwar stünden die Institute zum Jahresende kapitalseitig gut da, doch viele Folgen der Virus-Pandemie kämen bei ihnen erst mit großer zeitlicher Verzögerung an, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview.