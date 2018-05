Bundesbank-Vorstand Wuermeling: Bundesbank erfüllt EZB-Ziele bei Anleihekäufen problemlos

Markerwartungen, wonach die EZB ihre Käufe 2018 einstellen wird, bezeichnete der Bundesbank-Vorstand als „nicht ganz unbegründet“. Das Auslaufen bis Jahresende spiegele sich bereits weitgehend in den Kursen an den Finanzmärkten wider. „Würde das wider Erwarten nicht so kommen, wäre dies im Grunde genommen eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik.“