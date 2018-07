Bundesbank: Wirtschaftswachstum in Deutschland gewinnt im Frühjahr an Schwung

FrankfurtNach der Delle zum Jahresanfang hat die Konjunktur in Deutschland nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal wieder an Tempo gewonnen. „Die gesamtwirtschaftliche Leistung dürfte im Frühjahrsquartal 2018 etwas mehr Schwung gezeigt haben als noch zu Jahresbeginn“, schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht, der am Montag veröffentlicht wurde.