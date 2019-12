Bundesbankpräsident Jens Weidmann: „Natürlich sollte man aus der schwarzen Null keinen Fetisch machen“

Weidmann sieht gegenwärtig keinen Anlass für eine Ankurbelung der Binnenkonjunktur. Zwar spreche nichts dagegen, kurzfristige Spielräume im Haushalt für eine Stärkung der Wachstumsbedingungen oder eine Entlastung der Bürger zu nutzen, sagte er der Zeitung. So hätte die Soli-Entlastung vorgezogen werden können. „Ein Konjunkturprogramm brauchen wir nicht“, sagte Weidmann jedoch. Er sprach sich auch gegen direkte Geldzahlungen an die Bürger aus: „Von Helikoptergeld halte ich wenig.“ Die EZB verleihe Geld an Banken oder kaufe Wertpapiere. „Wir verschenken es nicht.“