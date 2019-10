Bundesbankpräsident Weidmann pocht auf Einhaltung der Regeln für Anleihekäufe

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Europäische Zentralbank (EZB) zur Einhaltung der Regeln für den Kauf von Staatsanleihen gemahnt. Er hoffe, dass die von der EZB unter anderem zur Begrenzung des Volumens bei Anleihekäufen gefassten Beschlüsse nicht in Frage gestellt würden, sagte Weidmann am Dienstag laut Redetext in Wien.