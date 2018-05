Bundesobmann Walter Strohmaier : „Es wird weitere Fusionen geben – aber eine ,Sparkasse Bayern' kann ich mir nicht vorstellen“

Die Sparkasse Niederbayern-Mitte hat auch ein Kontomodell, bei dem Kunden fünfmal im Monat gratis Geld abheben können, ab dann kostet jede Barabhebung am Geldautomaten 25 Cent. Solche Gebühren werden stark kritisiert.

Die Sparkasse hat über 30 verschiedene Preismodelle beziehungsweise Produktvarianten für Girokonten und in einem Modell davon gibt es diese Regelung. Dieses Modell ist durchaus beliebt, wenn fünf Barabhebungen ausreichend sind und man dafür einen geringeren Grundpreis hat. Es gibt auch Kunden, zum Beispiel Vereine, die in der Regel kein Bargeld abheben. Wir haben unterschiedliche Konten, um den verschiedenen Kundenwünschen gerecht zu werden. Das Entscheidende ist, dass eine Sparkasse den Kunden offen erklärt, für welche Leistung sie welchen Preis zahlen.