Bundestag Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt – „Im Herzen der Demokratie trägt eine Frau die Verantwortung“

Bas ist erst die dritte Frau in der Geschichte des Bundestags nach Annemarie Renger (SPD, 1972 bis 1976) und Rita Süssmuth (CDU, 1988 bis 1998), die an der Spitze des Parlamentspräsidiums steht. Sie bekleidet damit protokollarisch das zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten. „Im Herzen der Demokratie trägt eine Frau die Verantwortung“, sagte die frisch gewählte Bundestagspräsidentin in ihrer ersten Rede. Das Amt steht traditionell der stärksten Fraktion zu, nach der Bundestagswahl am 26. September also der SPD.