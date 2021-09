Bundestagswahl: Acht-Punkte-Programm: Union will mit stärkerem Wirtschaftsprofil punkten

Die Union will in der Endphase des Wahlkampfes mit einem stärkeren Wirtschafts- und Finanzprofil punkten. Ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet und CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz stellten am Mittwoch in Stuttgart ein Acht-Punkte-Plan mit den zentralen Forderungen und Zusagen vor. „Die Wirtschaftsprogramme von SPD, Grünen und Linken sind sich sehr ähnlich in ihrer Staatsgläubigkeit“, kritisierte er.