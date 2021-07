Bundestagswahl CDU will Wähler mit dem Slogan „Deutschland gemeinsam machen“ überzeugen

Die CDU will die Wähler bei der Bundestagswahl im September mit dem Slogan „Deutschland gemeinsam machen“ überzeugen. Zentrales Element der Wahlkampagne sei der sogenannte „Union-Kreis“ als „starkes Zeichen des Zusammenhalts“, erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Berlin.