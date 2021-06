Bundestagswahl: Entwurf des CDU-Wahlprogramms: „Steuererhöhungen erteilen wir eine klare Absage“

Die CDU will mit einer klaren Absage an Steuererhöhungen in den Wahlkampf ziehen. Das geht aus einem Reuters vorliegenden Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm mit der CSU hervor. „Wir werden die Lohnnebenkosten auf einem stabilen Niveau halten. Steuererhöhungen erteilen wir eine klare Absage“, heißt es darin.