Bundestagswahl Höherer Mindestlohn, Mietendeckel, Mindestrente: Linke beschließt Wahlprogramm

In der Klimapolitik bekennt sich die Linke zum Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, und zur Klimaneutralität bis 2035, also dazu, dass bis dahin ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau erreicht ist – „als einzige Partei“, wie es anerkennend von der Klimabewegung Fridays for Future hieß.