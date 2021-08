Bundestagswahl: Neue Laschet-Initiative: Fünf Kernthemen für den Wahlkampf-Endspurt

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will im Endspurt des Wahlkampfs offenbar mit fünf Kernthemen punkten, die jeweils mit einer Person besetzt werden sollen. Unionskreise bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters einen entsprechenden „Welt“-Bericht, nachdem Laschet seinen Plan den Führungsgremien der CDU am Montag vorstellen will.