Bundesweiter Warntag: Härtetest für den neuen Katastrophenalarm

Für den heutigen BBK-Chef Ralph Tiesler ist es deshalb entscheidend, dass die Alarme in diesem Jahr durchkommen. Und zwar nicht bloß als Handy-Warnung: „Denn auch der neue Warnkanal ist nur ein zusätzlicher Baustein in einem umfassenderen Warnmittelmix“, so Tiesler. Dazu gehöre – neben Cell Broadcast – auch der Wiederaufbau des Sirenennetzes, das Bund und Länder nach dem Ende des kalten Krieges weitgehend demontiert hatten. „Die Annahme in Politik und Bevölkerung war damals, dass man die zur Warnung vor militärischen Attacken installierten Anlagen nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr braucht“, erklärt der BBK-Chef. „Inzwischen wissen wir, dass Sirenen weiterhin eine wichtige Rolle in der Warnung spielen.“