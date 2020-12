BWL-Ranking Die Promi-Absolventen der forschungsstärksten Unis

An traditionellen Geldhäusern und großen Konzernkarrieren weniger interessiert war wohl das jüngste Aushängeschild der Schweizer Elite-Uni: Valentin Stalf. Der CEO der Internetbank N26 hat 2011 seinen Master in Accounting & Finance an der HSG erlangt. Mit seinem Abschluss in der Tasche heuerte er zunächst bei der Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet an, bevor er 2013 Deutschlands Vorzeige-FinTech gründete. Mittlerweile zählt die Digitalbank mehr als fünf Millionen Kunden in zwei Dutzend Ländern, die eigenen Investoren bewerteten das Unternehmen zuletzt mit 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit ist N26 nicht nur Deutschlands erfolgreichstes Fintech, sondern auch eines der wertvollsten Start-ups im ganzen Land.