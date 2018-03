Carsten Kengeter: Ein Börsenchef in schwerem Fahrwasser

Rund ein Jahr ist es her, dass Kengeter voller Tatendrang mit dem Kaffeebecher in der Hand zu einem Pressetermin in Frankfurt eilte. Damals hatten die Deutsche Börse und die London Stock Exchange ihren Plan öffentlich gemacht, eine europäische Superbörse schmieden zu wollen. Doch jetzt ist die Fusion kalter Kaffee, und auch Kengeter wirkt mächtig abgekämpft: Den Börsen kam der Brexit in die Quere, der Zusammenschluss steht vor dem Scheitern.