Casinogebühr der ING-Diba: So profitieren Banken vom Glücksspiel ihrer Kunden

Die meisten Einnahmen verspricht sich die Bank offenbar durch Kunden, die an Glücksspielen im Internet teilnehmen. So erklärt die ING-Diba auch, warum die Gebühr nicht erhoben wird, wenn der Glücksspieler seine Girocard nutzt: „Die Girocard kann online nicht eingesetzt werden, sie ist kein Bezahlmittel im Internet“, so der Sprecher.