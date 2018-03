CEFC China Energy: China bringt größten privaten Ölkonzern unter Staatskontrolle

Am Donnerstag berichtete das chinesische Wirtschaftsmagazin „Caixin“ in einem Satz, dass CEFC-Geschäftsführer Ye Jianming wegen „wirtschaftlicher Probleme“ in Gewahrsam genommen worden war. Das dazugehörige 25.000-Wort-Dossier wurde kurze Zeit später gelöscht. Die Festnahme sei am 16. Februar, dem ersten Tag des chinesischen Neujahrfestes, auf Anweisung des Staatspräsidenten Xi Jinping geschehen, so die „South China Morning Post“.