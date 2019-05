Chefgespräch - So wurde ich die Nummer 1: Das erwartet Sie in der neuen Folge

2013 hatten drei Gründer eine Vision: Marktführer bei Fernbusreisen in Deutschland. Heute beherrscht FlixBus Europa! Und bald auch die Langstrecke in den USA? Die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Tech-Start-ups aus München. Ein Interview mit André Schwämmlein und Daniel Krauss. Hören Sie hier einen kurzen Ausschnitt - und das ganze Interview am Freitag ab 15 Uhr.