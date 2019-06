Chefgespräch - So wurde ich die Nummer 1 „Wie haben Sie Ihre Drogeriekette gerettet, Herr Roßmann?“

Dirk Roßmann gründete 1972 seinen ersten Drogeriemarkt in Hannover. Heute gibt es fast 3800 Rossmann-Filialen in ganz Europa. Dabei wäre sein Drogerie-Imperium in den Neunzigerjahren fast pleite gegangen. Im Chefgespräch erzählt Roßmann von den Höhen und Tiefen seiner Unternehmerkarriere.