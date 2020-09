Chefwechsel Anna Borg wird neue Chefin von Vattenfall

Die bisherige Finanzvorständin Anna Borg wird neue Chefin des Energiekonzerns Vattenfall. Das schwedische Unternehmen mit Sitz in Stockholm kündigte am Donnerstag den Wechsel an der Spitze an. Borg soll zum 1. November zur Präsidentin und Geschäftsführerin aufrücken und damit Magnus Hall ablösen. Seit 2017 ist Borg als Finanzvorständin bei Vattenfall.