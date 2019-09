Chemnitz: „Innovative Mehrwerte bieten“ – Eierautomat in Sparkasse großer Erfolg

Mit einem Eierautomaten hat die Chemnitzer Sparkasse ins Schwarze getroffen. In den ersten sechs Monaten wurden fast 17.000 frische Bio-Eier dort gekauft, wie das Geldinstitut am Mittwoch bilanzierte. Dieses Rund-um-die-Uhr-Angebot in einer Sparkasse sei bundesweit einmalig.