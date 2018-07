China Southern Power Grid: Chinesen steigen bei Luxemburger Energieversorger Encevo ein

Ardian hatte 2012 einen Anteil von 23,3 Prozent an Encevo, der damals noch Enovos hieß, für 330 Millionen Euro vom Stahlkonzern Arcelor Mittal übernommen. 2015 verkauften die deutschen Energiekonzerne E.ON und RWE ihre Beteiligungen an Enovos an ein Konsortium unter Führung des Großherzogtums Luxemburg. Heute hält der luxemburgische Staat direkt 28 Prozent an Encevo, die Staatsbanken SNCI und BCEE besitzen zusammen 26,2 Prozent und die Stadt Luxemburg 15,6 Prozent.