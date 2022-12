Chinastrategie der Bundesregierung Huawei und Habecks irritierende China-Pläne

So sollen deutschen Unternehmen, die in China besonders exponiert sind, „gesonderte Mitteilungspflichten“ bezüglich ihres Chinageschäfts auferlegt werden, dies würde etwa Volkswagen und BASF treffen, heißt es in dem Bericht. In einem „Stresstest“ solle der Wegfall des chinesischen Geschäfts für Unternehmen simuliert werden. Auch die Verbannung von chinesischen Anbietern in der Kritis, wie sie bereits in Sicherheitskreisen diskutiert wird, wird in den Leitlinien thematisiert.