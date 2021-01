Chinesischer Hersteller: Studiendaten aus Brasilien schüren Zweifel an Sinovac-Impfstoff

Studienergebnisse aus Brasilien schüren Zweifel an dem Covid-19-Impfstoff des chinesischen Unternehmens Sinovac. In Indonesien begann zwar am Mittwoch die Impfkampagne mit dem Vakzin, unter Ärzten wurden aber kritische Stimmen laut. „Ich lehne keine Impfstoffe ab, ich lehne die von Sinovac ab“, sagte Yusdeny Lanasakti, ein Arzt aus Ost-Java, der sich Sorgen über die Wirksamkeit des Impfstoffs machte. Indonesien hatte das Mittel als erstes Land außerhalb Chinas zugelassen. Dort sollten zuerst die fast 1,5 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen geimpft werden.