Chinesischer Konzern: Offenbar neue US-Ermittlungen gegen Handyhersteller Huawei

Gegen den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei Technologies sind einem Zeitungsbericht zufolge in den USA neue Ermittlungen wegen des Verdachts auf Technologiediebstahl eingeleitet worden. Dem Konzern werde vorgeworfen, über Jahre hinweg geistiges Eigentum von Einzelpersonen und Unternehmen gestohlen zu haben, berichtete das „Wall Street Journal“ am Donnerstag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Auch soll Huawei Mitarbeiter von Konkurrenten abgeworben haben. Die Ermittlungen dürften damit über die bereits laufenden Untersuchungen hinausgehen, so die Zeitung.