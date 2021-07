Chinesischer Techkonzern: Großaktionär will Weibo angeblich von der Börse nehmen – Aktie schnellt nach oben

Der als „chinesisches Twitter“ bekannte Kurznachrichtendienst Weibo soll Insidern zufolge nach den Vorstellungen seines größten Aktionärs von der Börse genommen werden. Weibo-Verwaltungsratschef Charles Chao, der über seine Holding New Wave 45 Prozent an Weibo hält, habe sich mit einer Staatsfirma aus Schanghai zusammengetan, um den restlichen Aktionären ein Übernahmeangebot über 90 bis 100 Dollar je Aktie zu machen, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.